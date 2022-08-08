Borsa İstanbul haftaya tarihi zirveyi görerek başladı

Küresel borsalar gelen veriler ve resesyon endişeleri ile fiyatlama yapamıyor ve karışık seyirde ilerliyorken Borsa İstanbul'dan rekor haberleri üst üste geliyor.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,05 puan ve yüzde 0,62 artarak 2.767,55 puan ile haftaya tarihi rekorla başladı.

Bankacılık ve holding endeksi arttı

Borsada bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56'yla iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,42'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi geçen hafta kazandırdı

AA'nın haberine göre, BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,98 değer kazanarak 2.750,49 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 6,10 değer kazandı.

Sektör ve hisse bazlı ayrışmalar sürecek

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini kaydetti.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.800 seviyesinin direnç, 2.720 ve 2680 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.