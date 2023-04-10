Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 31,38 puan yüzde 0,64 artışla 4.956,02 puandan başladı.

AA

Küresel piyasalardaki belirsizliklerin ışığında tedirginlik devam ederken, tüm gözler Borsa İstanbul'a çevrildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti.

En fazla kazandıran sektör madencilik oldu

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,25 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD enflasyonu bekleniyor

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladığını ifade ederek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

BIST 100 endeksinde destek direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.