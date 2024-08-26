Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre, yeni haftaya 71,70 puan ve yüzde 0,74 yükselişle giriş yaptı.

AA

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 71,70 puan ve yüzde 0,74 yükselişle 9.739,80 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

EN FAZLA SPOR KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile turizm oldu.

"FAİZ DÜŞÜRMEK İÇİN UYGUN ZAMAN GELDİ"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz düşürmek için uygun zamanın geldiğini söylemesi haftaya damgasını vurdu.

Powell, cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi.

Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi.

Enflasyonun artık hedefe yakın olduğuna işaret eden Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını dile getirdi.

YÜZDE 25 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu görülüyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)