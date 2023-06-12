Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı Küresel piyasalar Fed'in faiz açıklayacağı haftaya temkinli başlarken, Borsa İstanbul'daki artış yatırımcıların iştahını artırdı.

AA

Borsa İstanbul'da cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 5626,49 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 47,27 puan yüzde 0,84 artışla 5.673,76 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti.

Sektörel bazda en fazla ticaret endeksi kazandırdı

Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 2,08 ile ticaret, tek kaybettiren ise 0,49 ile spor oldu.

Küresel piyasalar temkinli

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını ifade etti.

BIST 100 destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.