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Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi
Rusya ve Ukrayna arasında sıcak savaş küresel piyasaları etkilerken iç piyasada gözler Borsa istanbul'a çevrildi.
- İHA
- 25.02.2022 - 13:40
Borsa İstanbul'da yatırımcıların ilgi gösterdiği BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,37 değer kazanarak küresel borsalardan pozitif ayrıldı.
14,8 MİLYAR LİRALİK İŞLEM HACMİ OLUŞTU
BIST 100 endeksi 62,39 puan artışla 1.913,77 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira oldu.
BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DEĞER KAZANDI
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi ise yüzde 4,02 değer kazandı.