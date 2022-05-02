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    Borsa İstanbul pozitif seyrini sürdürüyor

    Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının belirsizliği, Çin'de koronavirüs vakalarının bitmemesinin tedirginliği hakimken Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı.
    • 02.05.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 11:55
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    Borsa İstanbul pozitif seyrini sürdürüyor

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen ay rekor üzerine rekor kırarak 2.500 seviyesinin üzerini test ederken, güçlü şirket karlılıklarıyla mayısta da BIST 100 endeksinin yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

    BIST 100, küresel piyasalardan pozitif ayrıştı

    Küresel pay piyasalarının "şahinleşen" merkez bankaları, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'deki koronavirüs salgınıyla satış ağırlıklı bir seyrin izlendiği nisan ayında BIST 100 endeksi oldukça pozitif ayrıştı.

    Nisanda, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.562 puana taşıyan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını kısmen geri verse de aylık bazda yüzde 8,83 kazançla nisanı aylık kapanış rekoru olan 2.430,55 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul pozitif seyrini sürdürüyor #1

    Borsa İstanbul yılın ilk 4 ayında yatırımcısına yüzde 30,84'lük getiri sağladı

    Böylece BIST 100 endeksi, yılın ilk 4 ayında yatırımcısına yüzde 30,84'lük getiri sağlarken, dolar bazında da yüzde 18,08 yükseldi.

    AA'nın haberine göre, sektör endeksleri dikkate alındığında bankacılık ve ulaştırma hisseleri yüzde 20'den fazla getiriyle nisanda BIST 100 endeksini sırtlarken, yılbaşından bu yana en fazla kazanç yüzde 86,83 ile ulaştırma hisselerinden elde edildi.


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