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- Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor
Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor
- 24.12.2022 - 13:42
- Güncelleme : 24.12.2022 - 13:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 9'da sabit bıraktı.
Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 18,6819'dan tamamladı.
Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi haftalık yüzde 4,61 artarak 5.454,79 puanla haftalık kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.515,67 puana taşıdı.
BIST 100 endeksinin destek ve direnç konumu
Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.500 ve 5.550 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 4.380 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.
Gelecek haftanın gündemi
AA'nın haberine göre, gelecek hafta yurt içinde pazartesi reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, perşembe ekonomik güven endeksi ve TCMB'nin toplantı tutanakları ile cuma dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.