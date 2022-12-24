Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor

Küresel bazda piyasalar dalgalı seyir izlerken, Borsa İstanbul'da endeksler yükseliyor ve kapanış rekorları kırılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 9'da sabit bıraktı.

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 18,6819'dan tamamladı.

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi haftalık yüzde 4,61 artarak 5.454,79 puanla haftalık kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.515,67 puana taşıdı.

BIST 100 endeksinin destek ve direnç konumu

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.500 ve 5.550 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 4.380 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.





Gelecek haftanın gündemi

AA'nın haberine göre, gelecek hafta yurt içinde pazartesi reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, perşembe ekonomik güven endeksi ve TCMB'nin toplantı tutanakları ile cuma dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.