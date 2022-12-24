Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.017
0.12%
BTXN Coin
6.81
2.71%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor

    Küresel bazda piyasalar dalgalı seyir izlerken, Borsa İstanbul'da endeksler yükseliyor ve kapanış rekorları kırılıyor.
    • 24.12.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 13:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 9'da sabit bıraktı.

    Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 18,6819'dan tamamladı.

    Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi haftalık yüzde 4,61 artarak 5.454,79 puanla haftalık kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.515,67 puana taşıdı.

    BIST 100 endeksinin destek ve direnç konumu

    Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.500 ve 5.550 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 4.380 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

    Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor #1

    Gelecek haftanın gündemi

    AA'nın haberine göre, gelecek hafta yurt içinde pazartesi reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, perşembe ekonomik güven endeksi ve TCMB'nin toplantı tutanakları ile cuma dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.


    Çorap sektörünün can suyu moda ve spor çoraplar
    Ekonomi

    Çorap sektörünün can suyu moda ve spor çoraplar

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın
    3. Sayfa

    Sarıyer'de İETT otobüsünün motor kısmında yangın

    Görüş Bildir