Borsa İstanbul son 3 ayın zirvesini test etti Analistlere göre, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar piyasalarda olumlu karşılandı. Ve bu etkilerden biri olarak da Borsa'da BIST 100 endeksi yaklaşık son 3 ayın zirvesine çıktı.

AA Türkiye'de değişen ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele mesajı vermesi piyasalara güç kazandırdı. Borsa yaklaşık son 3 ayın zirvesini test etti Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 5,04 değer kazanarak günü 5.372,66 puandan tamamlarken, 5.374,58 puanla son 3 ayın zirvesini test etti. Böylelikle BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 257,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmiş oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,18 ve holding endeksi yüzde 5,58 değer kazandı. En hızlı yükselen sektör endeksi "ulaştırma" oldu Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,22 ile ulaştırma oldu. Kredi risk puanı düştü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü. Türkiye'de bir süredir devam eden belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkması, ülkenin risk primi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Yeni ekonomi yönetiminin etkisi Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların piyasalarda olumlu karşılandığını, atılacak adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Finansal istikrar desteklenecek Yeni ekonomi yönetiminin özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapmasının önemine dikkati çeken analistler, son dönemde gerileyen enflasyonla daha güçlü mücadele edilmesi sinyali verilmesinin finansal istikrarı desteklemesinin beklendiğini kaydetti