Borsa İstanbul, yeni finansal ürün ve hizmetleri devreye alıyor

Borsa İstanbul’da işleme açılan 13 pay ile bugün itibarıyla işleme açık pay vadeli işlem sayısı 51’e ulaştı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, sermaye piyasalarının önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin kullanımı için yeni finansal ürün ve hizmetleri devreye almaya devam ettiklerini söyledi.

"ÜÇ YENİ ENDEKS HESAPLAMAYA BAŞLADIK"

Borsa olarak bugünden itibaren BIST Spot Altın Endeksi, BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi olmak üzere altına dayalı üç yeni endeks hesaplamaya başladıklarını aktaran Ergun, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Bu üç endekste, uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve döviz kurları eş anlı olarak kullanılacaktır. Endeksler, gün içerisinde 10 saniyede bir hesaplanacaktır. BIST Spot Altın Endeksi altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtacak, fiziki altına yatırım yapan yatırım fonları, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak bu endeksi kullanabilecektir. Diğer iki endeks ise altın fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra, altına dayalı kira sertifikalarının kira getirilerini ve altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacaktır. Böylece, Hazine tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecekleri endeks ihtiyacı karşılanmış olacaktır."

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Ergun, Borsa İstanbul’un hesaplamaya başladığı üç yeni endekse ilave olarak ayrıca katılım finansı standartlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden oluşacak katılım endeksini hayata geçireceklerini ifade ederek, bu endeksi karşılaştırma ölçütü olarak kullanacak ürünlerle katılım finansı alanında ürün çeşitliliğini artırmayı planladıklarını belirtti. Yatırımcıların ilgi gösterdiği, tüm dünyada giderek önem kazanan, Borsa İstanbul olarak gündemlerinde olan sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Ergun, bir yandan Sürdürülebilirlik Endeksini geliştirirken, diğer taraftan bu alanda yeni ürün ve hizmetleri de devreye alacaklarını aktardı.

Ergun, ayrıca borsa endekslerini IOSCO (Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü) prensiplerine uyumlu hale getirip, bu alandaki ESMA (Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi) kriterlerini sağlayacaklarını kaydetti.

"YENİ TÜREV ÜRÜNLERİ İŞLEME AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türev ürünlerde hem işlem hacmi, hem de ürün çeşitliliğinde büyük bir aşama kaydettiklerini dile getiren Ergun, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"İşleme açtığımız 13 pay ile bugün itibarıyla işleme açık pay vadeli işlem sayısı 51’e ulaşmış bulunuyor. Bu piyasamızdaki yatırımcı hesabı sayısı ise yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Mevcut ürünlerimize ek olarak, farklı emtialar üzerine yeni vadeli işlem sözleşmeleri işleme açmak üzere çalışıyoruz. Bu çerçevede platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde çalışmalarımızın sona yaklaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca, finansal kurumların ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini yönetmesi, spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki akışkanlığın artırılarak etkin fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla, dayanak varlığı devlet iç borçlanma senetleri olan Devlet İç Borçlanma Senetleri Vadeli İşlem Sözleşmeleri yakında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmeye başlayacaktır. Böylece yatırımcılara ve firmalarımıza hem yeni ürünlere yatırım yapma hem de risk yönetimi imkânı sağlamayı hedefliyoruz."

"ŞİRKETLERİN HALKA ARZA İLGİSİ DEVAM EDİYOR"

Ergun, şirketlerin Borsa İstanbul’a ilgisinin de artarak devam ettiğini ifade ederek, bu sene, 26 şirketin halka arzından yaklaşık 12 milyar lira kaynak sağlandığını belirtti.

Yıl sonuna kadar bu sayının daha da artmasını beklediklerini aktaran Ergun, "Geçen sene 8 adet halka arz ile 1,1 milyar lira kaynak sağlanmıştı." ifadelerini kullandı.