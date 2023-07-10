Borsa İstanbul yeni haftaya rekor seviyede başladı Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken Borsa İstanbul haftanın ilk gününde rekorlara devam etti.

AA

Borsa 6 bin puanı geçtiğinde kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu zirvede kalınıp kalınmayacağı tartışılırken zirve aşıldı.

Borsa İstanbul'un BİST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 0,75 artışla 6.187,09 puandan kapatırken, günlük işlem hacmi 99 milyar TL'ye (3,8 milyar dolar) ulaşmıştı.

Gösterge BIST 100 endeksi açılış seansında 77,25 puan kazandı

Türkiye'nin gösterge borsa endeksi pazartesi günü 6.264,34 puanla rekor seviyede açıldı ve bir önceki kapanışa göre yüzde 1,25 ve 77,25 puan arttı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti.

En çok kazandıran: Menkul kıymet, yatırım ortaklığı

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Döviz kuru

Saat 10.05 itibarıyla ABD doları/Türk Lirası kuru 26.1035, euro/lira kuru 28.6070, İngiliz sterlini ise 33.4534 Türk Lirasından işlem gördü.

Brent ham petrol

Brent ham petrolün varili 78,05 dolardan işlem görürken, altının onsu 1.928,85 dolardan işlem gördü.