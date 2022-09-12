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    Borsa İstanbul yeni haftaya rekorla başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekorlara doymuyor. Şimdi de endeks, yüzde 1,82 artarak haftaya 3.585,63 puan ile rekor seviyeden başlangıç yaptı.
    • 12.09.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 12:15
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    Borsa İstanbul yeni haftaya rekorla başladı

    İstanbul Borsası'nın açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,24 puan ve yüzde 1,82 değer kazanarak 3.585,63 puan ile tarihi zirvesini gördü.

    Bankacılık endeksi yükselişine devam ediyor

    Bankacılık endeksi yüzde 5,38 ve holding endeksi yüzde 1,22 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

    Kapanış rekoru da gelmişti

    BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 2,44 artarak 3.521,38 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

    Borsa İstanbul yeni haftaya rekorla başladı #1

    BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.600 seviyesinin direnç, 3.480 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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