Borsa İstanbul yeni haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul yeni haftaya rekorla başlayarak BIST 100 endeksi 6000 puana yöneldi.

ensonhaber.com

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesi risk iştahının artırdı.

9 günlük Kurban Bayramı sonrası güne yüzde 1,88 değer kazancı ve 108,12 puan artışla 5.867,23 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların rekorunu kırdı.

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti.

En fazla kazandıran sektör endeksi: Ulaştırma

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

BIST 100 destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.