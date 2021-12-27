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    Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

    BIST 100 endeksi, 1.902,35 puana yükselerek yeni haftaya başlarken BIST 50 endeksinde de açığa satışta yukarı adım kuralının yürütüleceği açıklandı.
    • AA
    • 27.12.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:58
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    Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya 11,07 puan ve yüzde 0,59 artışla 1.902,35 puandan başladı.

    Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti.

    EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR ENDEKSİ KİMYA, PETROL, PLASTİK OLDU

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    BIST 100 endeksi, geçen haftanın ilk yarısında görülen sert düşüşlerin ardından cuma günü gelen tepki alımlarıyla yüzde 4,76 değer kazanarak 1.891,28 puandan kapandı.

    Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, 20 Aralık'tan bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam edecek.

    Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı #1

    LONDRA BORSASINDA NOEL TATİLİ

    Bugün ayrıca Londra borsasında, Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek.

    DENGELENME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

    Yurt içinde ise kur ve pay piyasalarında dengelenme sürecinin devam ettiğini belirten analistler, ekonomi yönetiminin açıklamalarının gündemin odağında olacağını kaydetti.

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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