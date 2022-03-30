Borsa İstanbul yükselişine devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne önceki kapanışa göre 6,28 puan ve yüzde 0,28 artışla 2.212,78 puandan başladı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışa yönelik iyimserliği artırmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Küresel piyasalar müzakerelerinin ışığında yükseliş seyrine girmişken, İstanbul Borsası'nın açılışta BIST 100 endeksi, 2.212,78 puana yükseldi.

HOLDİNG ENDEKSİ ARTTI

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,57 artış yaşadı.

EN FAZLA METAL EŞYA MAKİNE ENDEKSİ KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90'la metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 1,23'le turizm oldu.

YUKARI ADIM KURALI DEVAM

Bu arada Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışa yönelik iyimserliği artırmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.