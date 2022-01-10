Borsa İstanbul'da açığa satış devam edecek

Dövizin Türk Lirası'na karşı yükselişe geçtiği dönemde yatırımcının panikle hareket ederek zarara uğramaması için BIST 50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 50'de yukarı adım kuralının bugün de süreceğine ilişkin karar, KAP'ta yayınlandı.

KARAR KAP'TA YAYINLANDI

20 Aralık'tan bugüne kadar devam eden uygulama için KAP'ta yayınlanan ilan şöyle:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."