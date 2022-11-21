Altına dayalı sertifikalar, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul’da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edileceğini duyurdu.

Bakan Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün vatandaşa yeni bir tasarruf aracı sunduğunu açıkladı.

Halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edilecek

Nebati, paylaşımında darphanenin, bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edeceği ilan etti.

Nebati, yeni sistemi, "Darphane Sertifikası’na yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek. Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazine'nin altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak." şeklinde tanıttı.

Borsa İstanbul’da altına dayalı sertifika ihraç edilecek ViDEO

Türk Lirası’nın değeri korunacak

Bakan Nebati, bu yeni tasarruf aracının ayrıca, Türk Lirası’nın değerinin korunmasına da yardımcı olacağını belirterek, uygulamanın hayırlı olmasını diledi.