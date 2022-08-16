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    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2.857,18 puanda

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanış rekorlarının ardından çıktığı zirvede sınırlı düşüşler yaşıyor. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 2.857,18 puandan tamamladı.
    • 16.08.2022 - 08:44
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    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2.857,18 puanda

    Borsa İstanbul'un kapanışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi değer kazandı

    Bankacılık endeksi yüzde 1,50 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,47 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,69 ile iletişim oldu.

    Konut fiyat endeksi takip edilecek

    AA'nın haberine göre, analistler, yarın yurt içinde, konut satışları ve Konut Fiyat Endeksi, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve ABD'de sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

    Borsa İstanbul da BIST 100 endeksi 2.857,18 puanda #1

    Destek direnç konumu

    Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.900 seviyesinin direnç, 2.820 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.


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