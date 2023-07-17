Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6.500 puan sınırını aştı Borsa İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, Körfez ziyareti öncesinde de rekorlar serisi kırılmaya devam ediliyor. Borsa İstanbul, bugün günün ilk yarısında 6.581,39 puanı gördü.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6.000 puanı aşmasının ardından rekor kırmaya devam ederek 6.500 puan sınırını da geçti.

BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti ve devamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında olduğu haftaya rekorla başladı.

Yılın ilk yarısında yaşanan deprem felaketi ve seçim belirsizliği nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, seçim belirsizliğinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetiminin adımlarıyla birlikte yükseliş eğilimine geçti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ertesinde endeksler artışa geçti

Seçim öncesi 4.311,41 puana kadar gerileyerek 2023'ün en düşük seviyesini test eden BIST 100 endeksi, seçim sonrası yakaladığı yükseliş ivmesiyle yaklaşık yüzde 53 değer kazanarak 6.576,47 puana çıktı.

Günün ilk yarısında 6.581,39 puanı gördü

Borsa İstanbul'da bugün BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.581,39 puanla bu seviyeyi de geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, dolar bazlı incelendiğinde

BIST 100 endeksi, dolar bazlı incelendiğinde ise gördüğü en düşük seviye olan 207 sentin yaklaşık yüzde 21 üzerinde, 250 sentten işlem görüyor.

Endeks, tarihi zirvenin uzağında

Endeks, dolar bazlı son 1,5 ayın en yükseğinde bulunmasına karşın 510 sentlik tarihi zirvesinin oldukça uzağında seyrediyor.

En çok getiri, menkul kıymet, yatırım ortaklığı sektöründe

Yılbaşından bu yana sektör bazlı performanslar incelendiğinde, en çok getirinin yaklaşık yüzde 73 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı sektöründen elde edildiği görülürken, en çok kaybettiren ise yaklaşık yüzde 10 ile orman, kağıt, basım oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 220 baz puan gerileyerek 440 baz puana indi

Analistler, seçim sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) yaklaşık 220 baz puan gerileyerek 440 baz puana kadar indiğini hatırlatarak, bu durumun fonlama maliyetlerinde iyileşmeye sebep olduğunu ve şirketleri olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.