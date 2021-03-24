Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başladı

Hafta başından bu yana hareketlilik süren ve kayıpların giderilmesi için üst üste kararlar alınan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,05 puan azalarak 1.377,37 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 7,12 ile metal ana sanayi oldu.

DÜN KAYIPLARIN ÖNEMLİ KISMI TELAFİ EDİLDİ

Dün güne sert düşüşle başlayan ve iki kere devre kesicinin çalışması sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 1.377,43 puandan tamamladı.

TEPKİ ALIMLARI GÜÇLENDİ

Analistler, pay piyasalarında dün stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla dengelenme çabasının öne çıktığını, banka hisseleri dışında tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini söyledi.