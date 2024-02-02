Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde üst üste rekorlar Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün çıktığı 8.682 puan seviyesini sabah saatlerinde 8.721 puana kadar taşıdı.

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Borsa İstanbul'da rekor seviyeler üst üste geçilmeye devam ediliyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,72 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 8.711,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Fed'in faiz indirimine daha geç başlayacağı beklentisi borsaları etkiledi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.