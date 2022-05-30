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- Borsa İstanbul'da bugün ulaştırma sektörü kazandırdı
Borsa İstanbul'da bugün ulaştırma sektörü kazandırdı
Borsa İstanbul, haftalık bazda yüzde 2,8 değer kazanmasına rağmen geçen haftayı düşüşle kapatmıştı. Ancak yeni haftanın ilk günü değer kazancı ile ilerliyor.
- 30.05.2022 - 10:23
- Güncelleme : 30.05.2022 - 10:42
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 28,05 puan yüzde 1,15 artışla 2.466,88 puandan başladı.
Borsa'da bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 1,37 artış kaydetti.
Ulaştırma endeksi kazandırdı
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62'yle ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,49'la finansal kiralama, faktoring oldu.
Borsa İstanbul destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA'nın haberine göre, analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.