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Borsa İstanbul'da bugün ulaştırma sektörü kazandırdı

Borsa İstanbul'da bugün ulaştırma sektörü kazandırdı

Borsa İstanbul, haftalık bazda yüzde 2,8 değer kazanmasına rağmen geçen haftayı düşüşle kapatmıştı. Ancak yeni haftanın ilk günü değer kazancı ile ilerliyor.