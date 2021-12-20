Borsa İstanbul'da devre kesici tekrarlandı

Borsa İstanbul'da devre kesici sistem tekrar çalıştırıldı. Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu.

Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan borsa tarafında BIST 100 endeksi yeni hafta düşüşle başladı.

Günlük yüzde 5 düşen Borsa'da yine devre kesici uygulandı. Saat 16.23'ten itibaren işlemler kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

DEVRE KESİCİ ENDEKS BAZLI

BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 3,71 düşüşle 2 bin 7 puandan başlamıştı. Ardından endeks yüzde 1'in üzerinde yükselişle artıya geçti. Endekste takip eden bölümde ise satışlar hızlandı ve endeks bazlı devre kesici uygulamaya alındı.

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI PAY REPO PAZARI’NDA İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Saat 15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi. Borsa Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durduruldu.

DERE KESİNCİ İKİNCİ KEZ DEVREDE

İşlemlerin 16:23'te başlamasının ardından satışların devam ettiği izlendi. Bunun üzerine endekste ikinci devre kesici 16:24:54 itibariyle devreye alındı.

KAPTA AÇIKLAMA YAYINLANDI

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada, saat 15.53 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.13'te tek fiyat emir toplama, 16.18'de eşleştirme yapılacak ve 16.23'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.13'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16.23'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16.23'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 16.23'te yeniden başlayacaktır."





DEVRE KESİCİ SİSTEMİ PANİK İŞLEMLERİYLE ZARAR GÖRMESİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN DEVREDE

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.