Borsa İstanbul'da devre kesiciler çalıştı

Borsa İstanbul'da kapanışa yakın devre kesiciler geçici olarak çalıştı ve KAP'ta konu ile ilgili bir açıklama yayınlandı.

Borsa İstanbul'da öğleden sonra satışlar hız kazandı. Satıcılı seyir devam edince, BIST100 Endeksi'nde düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesici çalıştı.

BUGÜNKÜ SEANS 1.979 PUANDAN TAMAMLANDI

BIST 100 Endeksi yüzde 5 düşüşle 1.979 puana geriledi. Sert kayıpların ardından devre kesici çalıştı. Borsa günü de yüzde 5.08 kayıpla 1.979 puandan tamamladı.

"PİYASAYA BİR OLUMSUZLUK YANSIMADI"

Analistler piyasaya yansıyan olumsuz bir gelişmenin olmadığını belirtiyor. Ukrayna gerginliği nedeniyle Rusya borsasında yaşanan yüzde 8'lik kaybın, yurtiçi piyasaya da yansımış olabileceği ve teknik seviyelerin geçilmesiyle düşünün hızlandığı kaydediliyor.

KAP’TA AÇIKLAMA YAYINLANDI

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 17.32.21 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiği bildirildi.

KAP'tan yapılan açıklamada, "Pay Piyasasında ve BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır, seans tamamlanmıştır. VİOP Pay ve Pay Endeksleri'ne dayalı sözleşmelerde normal seansın kalanında işlem yapılmayacak olup seans akışı normal saatinde VIOP EANS SONU işlem günü bölümü ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

DEVRE KESİCİ NEDİR

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.