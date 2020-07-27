Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıldı

Yeni haftanın gelişmesini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz." dedi.

Borsa İstanbul, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz haftayı 119 bin 201 puandan kapayan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 1.199 puandan başladı.

Büyük farkın nedeni ise Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla endekslerden 2 sıfır atılması olarak görüldü.

Bugünkü güncelleme ile borsada 23 yıl sonra ilk kez sıfır atılmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, günün güzel haberini Twitter adresinden bir paylaşım yaparak kutladı.

“YENİ BİR DÖNEM”

Bakan Albayrak, “Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun.” dedi.

Konuyla ilgili Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da “Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.” ifadeleri kullanıldı.

POZİTİF ANLAMDA DESTEKLEYİCİ

Bu arada analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

İLK OLARAK 1997’DE ATILDI

Öte yandan 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla faaliyete başlayan borsada, ilk olarak 1997'de endekslerden iki sıfır atılmıştı.