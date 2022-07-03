Borsa İstanbul'da işlem gören varantlar 12 yaşında

Borsa İstanbul'da 12 yıl önce işlem görmeye başlayan varantlara olan talep gün geçtikçe artıyor.

Varantlar, yatırımcısına dayanak varlığı, belirli bir tarihte, belirli bir fiyattan satın alma veya satma hakkı veren menkul kıymetleştirilmiş opsiyonlar olarak biliniyor.

Opsiyonlar ve varantlar arasındaki en önemli fark opsiyonların vadeli işlem esasları ile işlem görürken, varantların nakit esasları ile işlem görüyor olması.

Yatırımcıya bir hak verirken yükümlülük getirmiyor. Başka bir deyişle, beklentiler doğru çıkmazsa diğer opsiyon ürünleri gibi yatırım için kullanılan sermayenin üzerinde zarar etme ihtimali yok, ne kadar yatırım yapılırsa en fazla o kadar kaybedilebilir.

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar erişebiliyor

AA'nın haberine göre, 12 yıl önce işleme geçen varantlar, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için kolaylıkla erişebilir ve düşük maliyetli bir yatırım alternatifi olan varantlar ile yatırımcılar hem düşen hem de yükselen piyasalarda yatırım yapabiliyor.

Varantlar, dayanak varlığı doğrudan satın almaya göre daha düşük maliyetli yatırım imkanı sunarak, varant alış-satışında ödenen komisyon oranlarının da dayanak varlığın alım-satım işlemlerinde ödenen komisyondan çok daha düşük olmasına neden olur.

Belirli formüller ile hesaplanan varantların değeri, dayanak varlığın fiyatı ile eş zamanlı hareket ederek hisse senetleri gibi alınıp satılabilir.

Varantlar, kaldıraç etkisinden dolayı, dayanak varlıklara kıyasla yüzdesel olarak daha fazla hareket ederler. Beklenti doğrultusunda hareket eden dayanak varlığa oranla daha fazla kâr elde ettirme potansiyeline sahip olan varantlar, ilgili dayanak varlığın beklenti tersine hareket etmesi sonucunda ise daha fazla zarar ettirme potansiyelini barındırıyor.

Halihazırda varantlar üçer aylık vadeler ile ihraç edilip risk analizi olarak dengeli (yeşil renkli), riskli (sarı renkli), düşük riskli (gri renkli) ve yüksek riskli (kırmızı renkli) şeklinde 4 ana kategoriye ayrılıyor. Vade sonuna yakınlık derecesine göre oluşturulan bu kategoriler ile yatırımcılara kendi risk algılarına hitap edecek şekilde yatırım yapma kolaylığı sağlıyor.

Varant ihraç eden şirket sayısı üçe çıktı

Deutsche Bank'ın 2010 yılında ilk varant ihracı ile başlayan süreçte halihazırda varant piyasalarında ihraççı konumunda olan İş Yatırım ve Ak Yatırım şirketlerine, ihraççı olarak Goldman Sachs'ın piyasa yapıcı olarak Ünlü&Co ile anlaşma sağlaması sonucu varant ihraç eden şirket sayısı üçe çıktı. Deutsche Bank 2020'de Türkiye'den çekilmişti.

30'dan fazla dayanak varlık üzerinde 3'er aylık vadeler ile 800 varant ihraç ediliyor

İlk varantlar, eski adıyla İMKB-30 Endeksi şimdilerde ise BIST30 üzerinde bir alım ve bir satım varantı ile Garanti Bankası hisseleri üzerine bir alım ve bir satım varantı olacak şekilde ihraç edilmişti. Şimdi ise 30'dan fazla dayanak varlık üzerinde 3'er aylık vadeler ile ortalama 800 adet varant ihraç ediliyor.

Varant piyasasının bu kadar hacimli ve gelişmiş bir piyasa olmasının sebebinin ihraççılar kadar Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Takasbank gibi regülatör kuruluşların bu piyasaların gelişmesi için verdiği destekler.