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    Borsa İstanbul’da işlemler geçici olarak durduruldu

    Endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklendi ve Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
    • İHA
    • 24.02.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 12:16
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    Borsa İstanbul’da işlemler geçici olarak durduruldu

    Borsa İstanbul A.Ş.’den işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu da (KAP) bir açıklama getirdi.

    AÇIKLAMA KAP'TA YER ALDI

    KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20’de tek fiyat emir toplama, 10.25’de eşleştirme yapılacak ve 10.30’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20’de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30’dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 10.30’dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir."

    Borsa İstanbul’da işlemler geçici olarak durduruldu #1

    İŞLEMLER TEKRAR BAŞLAYACAK

    Ayrıca KAP'ta yayınlanan açıklamada "VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler saat 10.30’da yeniden başlayacaktır.’’ denildi.


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