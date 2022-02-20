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    Borsa İstanbul'da milyoner sayısı 35 bine yaklaştı

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip 34 bin 607 kişi var.
    • AA
    • 20.02.2022 - 11:53
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    Borsa İstanbul'da milyoner sayısı 35 bine yaklaştı

    Yerli yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi ve yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği birikimleri artmaya devam ediyor.

    Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip 34 bin 607 kişi bulunuyor.

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, geçen yıl yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yüzde 39,9 yükselişle 294,3 milyar liraya, yatırımcı sayısı da yüzde 18,4 artışla 2 milyon 272 bine ulaştı.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2021'de yıllık bazda yüzde 25,8 getiri sağlarken, yatırımcıların portföy değerleri de rekor seviyelere çıktı.

    YATIRIMCI SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

    Son dönemdeki halka arzlar, yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak yatırımcı sayısının 2 milyon barajını aşmasında etkili oldu.

    Analistler, son yıllarda sermaye piyasalarına artan ilginin hem yatırımcılar hem de şirketler için olumlu bir süreç olduğunu, bu durumun piyasalarda derinleşmeye ve daha sağlıklı fiyatlamalara olanak sağladığını, yatırımcılara ise varlıklarını değerlendirmek için farklı seçenekler sunduğunu belirtti.

    Borsa İstanbul da milyoner sayısı 35 bine yaklaştı #1

    GENÇ YATIRIMCI SAYISI ARTTI

    Gelişen teknolojinin sermaye piyasalarında işlem yapmayı kolaylaştırmasının da yatırımcı sayısındaki artışta önemli bir etken olduğuna işaret eden analistler, genç yatırımcı sayısının diğer yaş gruplarına göre daha hızlı yükselmesinin söz konusu durumla ilişkili olduğunu kaydetti.

    MİLYONERLERİN KİŞİ BAŞI YATIRIMI 5,4 MİLYON LİRA

    Verilere göre, geçen yıl yerli gerçek ve tüzel kişilerin toplam portföyü yüzde 45,8 artışla 555,1 milyar liraya çıkarken, bunun 294,3 milyar lirasını gerçek yatırımcıların yatırımları oluşturdu. Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip 34 bin 607 kişi, borsadaki yatırımcıların yüzde 1,52'sini oluşturuyor. 186,2 milyar liralık portföy büyüklüğüyle gerçek kişilerin toplam portföyün yüzde 63,3'üne sahip olması dikkati çekti. 2021 sonu itibarıyla 1 milyon ve üzeri portföy büyüklüğüne sahip grupta kişi başına düşen portföy 5,4 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

    YATIRIMCI SAYISININ YÜZDE 44,7'Sİ 1 MİLYON VE ÜZERİ PORTFÖY DEĞERİNE SAHİP

    Yatırımcı sayısını yüzde 44,7, portföy büyüklüğünü ise yüzde 54,9 artıran 1 milyon ve üzeri portföy değerine sahip grup, böylece en güçlü değişimi gösterdi. 100 bin lira ila 1 milyon lira arasında portföye sahip gerçek kişilerin ortalama portföy büyüklüğü 283 bin lira seviyesinde olurken, bu grup geçen yıl yatırımcı sayısını yüzde 18,8, portföy büyüklüğünü ise yüzde 24,9 arttırdı. Borsa İstanbul'da yatırım yapan ve portföy değeri sıfır ila 10 bin lira arasında bulunan 1 milyon 322 bin gerçek yatırımcı ise toplam gerçek yatırımcıların yüzde 58,2'sini oluşturuyor. Bu grubun ortalama portföy büyüklüğü ise 1.650 lira seviyesinde bulunuyor.

    BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK YATIRIM BIST 100 ENDEKSİNDE

    Yerli yatırımcı 348,8 milyar lirayla en çok BIST 100 endeksine yatırım yaptı. Bu yatırımların yüzde 62'si BIST 30 endeksinde, yüzde 77'si ise BIST 50 endeksinde yer aldı.


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