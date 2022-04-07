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    Borsa İstanbul'da pozitif seyir hakim

    Küresel piyasalar Fed tutanaklarındaki kaynak kısıtlaması sinyalleri ve Rusya'ya yapılan yatırımıların paralelinde gerilerken Borsa İstanbul'un açılışı yükselişle gerçekleşti.
    • AA
    • 07.04.2022 - 10:37
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    Borsa İstanbul'da pozitif seyir hakim

    Borsa dünü düşüşle bitirmesinin ardından BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,55 değer ve 12,66 puan artış ve 2.329,06 puandan başladı.

    Bankacılık ve holding endeksi artış gösterdi

    Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,03 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

    Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrıştı

    Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

    Borsa İstanbul da pozitif seyir hakim #1

    Destek ve direnç konumu

    Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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