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- Borsa İstanbul'da pozitif seyir hakim
Borsa İstanbul'da pozitif seyir hakim
- AA
- 07.04.2022 - 10:37
Borsa dünü düşüşle bitirmesinin ardından BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,55 değer ve 12,66 puan artış ve 2.329,06 puandan başladı.
Bankacılık ve holding endeksi artış gösterdi
Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,03 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrıştı
Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.
Destek ve direnç konumu
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.