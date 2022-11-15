Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 4.686,57 puana taşıdı.

Toplam işlem hacmi 69,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,06 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile spor oldu.

Küresel pay piyasaları karışık

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesiyle küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Küresel açıklamalar yatırımcılarının odağında

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 4.650 ve 4.700 puanın direnç olduğunu bildirdi.