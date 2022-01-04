Borsa İstanbul'da Trabzonspor'dan 11 yılın en iyi performansı

Borsa İstanbul'da spor endeksi geçen yıl yüzde 23,5 değer kazandı. Trabzonspor ise 11 yılın en iyi performansını göstererek, bu ortalamanın üzerine çıktı ve hisseleri yüzde 148,4 oranında değerlendi.

Süper Lig'de rakiplerini geride bırakarak en üst sırada bulunan Trabzonspor, Borsa'da işlem gören diğer spor şirketlerine de fark attı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri, 2021'de yüzde 148,4 değer kazanarak 11 yılın en iyi performansını sergiledi.

YATIRIMCISINA EN FAZLA KAZANDIRAN SPOR ŞİRKETİ

Trabzonspor, bu dönemde aynı zamanda yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'un hisse fiyatı da geçen yıl 9,51 liraya kadar ulaşarak tarihi zirveyi gördü.





EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE TRABZONSPOR SAHİP

Geçen yıl halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine Trabzonspor oldu. Trabzonspor 2021 yılını 3 milyar 30 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Trabzonspor'u 2 milyar 787 milyon 276 bin 800 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 1 milyar 755 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 996 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

TRABZONSPOR'UN PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYAR LİRA

Trabzonspor ayrıca geçen yıl 4 milyar 570 milyon lira piyasa değerine ulaşarak tarihi zirveyi gördü.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Trabzonspor, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ geçen yıl yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yatırımcısını üzdü.

Geçen yıl Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,7, Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 19,8 değer kaybetti.

Galatasaray'ın hisseleri ise geçen yıl yüzde değer kaybetti. Süper Lig'de iç açıcı bir performans sergilemeyen ve zirvenin çok uzağında yer alan Galatasaray, borsada da umduğunu bulamadı.

Analistler, kulüplerin yaşadığı mali zorlukların yanı sıra yeşil sahalarda da kayda değer bir başarı gösterememesiyle birlikte 2021 yılında borsada yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

SPOR HİSSELERİ ARALIK AYINDA GERİLEDİ

Spor şirketlerinin hisseleri aralık ayında ise azalış kaydetti. Bu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 20,8 Galatasaray'ın hisseleri yüzde 16, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 14,9, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 9,2 azalış kaydetti.