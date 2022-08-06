Borsa İstanbul'da üç rekor birden kırıldı

Küresel piyasalar verilerin ışığında dalgalı seyir gösterirken, yatırımcılar Borsa İstanbul'da alıcılı tavır sergilerken rekorların kırılmasına zemin sağladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 2.750,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştiridi. Borsa, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi arttı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 49,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi değer kazandı

Bankacılık endeksi yüzde 4,09 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla ulaştırma kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı yaşandı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 2.750,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana taşıdı.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.780 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.