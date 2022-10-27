Borsa İstanbul'da yarın yarım gün işlem yapılacak

Borsa İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın yarım gün işlem yapılacağı açıklandı.

Borsa İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar açık olacak.

Pay piyasalarında işlemlerin takası günleri değişti

Yarın öğlen başlayacak tatil nedeniyle, pay piyasalarında çarşamba günü yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Pazartesi, bugün ve yarın öğlene kadar yapılan işlemlerin takası ise 1 Kasım Salı gerçekleşecek.

AA'nın haberine göre, pay piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonra yapılıyor.

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