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    Borsa İstanbul'da yarın yarım gün işlem yapılacak

    Borsa İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın yarım gün işlem yapılacağı açıklandı.
    • 27.10.2022 - 16:13
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    Borsa İstanbul'da yarın yarım gün işlem yapılacak

    Borsa İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yarın öğlene kadar açık olacak.

    Pay piyasalarında işlemlerin takası günleri değişti

    Yarın öğlen başlayacak tatil nedeniyle, pay piyasalarında çarşamba günü yapılan işlemlerin takası 31 Ekim Pazartesi, bugün ve yarın öğlene kadar yapılan işlemlerin takası ise 1 Kasım Salı gerçekleşecek.

    AA'nın haberine göre, pay piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonra yapılıyor.

    Borsa İstanbul da yarın yarım gün işlem yapılacak #1

    Çalışma saatleri:

    • Yarın Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.
    • Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.
    • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) yarın işlemler saat 09.20'de başlayacak ve seans, tüm sözleşmelerde 12.45'te sonlanacak.
    • Borçlanma Araçları Piyasası'nda yarın Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri 11.50'ye diğer tüm işlemler 11.30'a kadar yapılacak.

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