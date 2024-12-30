Borsa İstanbul'da yılbaşı nedeniyle takas işlemlerinin tarihleri değişti

AA

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik yapıldı.

Borsa'da bugünkü (30 Aralık Pazartesi) işlemlerin takası, 2 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek.

Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli (31 Aralık Salı) işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

1 OCAK 2025'TE İŞLEM YOK

Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.