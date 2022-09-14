Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı geri döndü

Salı günü sert bir düşüşle kapanan BIST 100 endeksinde yeni işlem gününde de açılışta satış dalgası devam etti. Bu hareket yukarı adım kuralını geri getirdi.

Borsa İstanbul, küresel piyasaların aksine değer kazanmaya devam ediyor ve üst üste rekorlar kırıyordu.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon, risk iştahı üzerinde baskı kurdu.

Satış dalgası başladı

Son dönemlerde yükselişiyle dikkat çeken Borsa İstanbul'da şimdi de satış dalgası dikkat çekiyor.

Borsada BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 1,01 düşüşle 3 bin 392 puandan başladı. Açılışı takiben satış dalgası hızlandı.

Yatırımcılar temkinli olmaya çağrıldı

AA'nın haberine göre yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.

Bankacılık endeksinde günlük düşüş yüzde 7,5

Endekste kayıp yüzde 2'yi aşarken, bankacılık endeksinde günlük düşüş yüzde 7,5'i buldu. Garanti, Akbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank'ta devre kesici devreye girdi.

Endeks salı günü yüzde 6'yı aşan düşüşle kapanmıştı. Bankacılık endeksi yüzde 7,48, holding endeksi yüzde 5,44 değer kaybetti.

Yukarı adım kuralı geri döndü

BIST 100 endeksinde sert düşüş yaşanan günün ardından gelen ilk işlem gününde Borsa İstanbul yönetimi de BIST 50 paylarında açığa satışa yukarı adım kuralına yeniden başvurdu. Borsa İstanbul yönetimi Şubat-Mart 2022 döneminde bir süre uyguladığı ve sonrasında terk ettiği BIST 50 paylarında açığa satışlara uygulanan yukarı adım kuralına geri döndü.

Bugünkü seansta BIST 50 paylarında bir gün boyunca geçerli olacak

Borsadan yapılan açıklamaya göre bugünkü seansta, BIST 50 paylarında bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.