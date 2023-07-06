Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimi sürüyor Dünyada küresel piyasalar açıklanan veriler ve faiz artışı belirsizliği nedeniyle negatif seyir izlerken yurt içinde de Borsa İstanbul'un rallisi izleniyor.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı dönüşü rekorlarına devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar da yılın ikinci yarısında bu ivmenin artacağı görüşünü beyan ediyor.

BIST 100 endeksi, seçim belirsizliğinin sonlanması ve yeni ekonomi yönetiminin adımlarıyla birlikte yükseliş eğilimine geçti.

Seçim öncesi 4.300 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, seçim sonrası yaklaşık yüzde 43 yükselişle 6.150 puan sınırını aştı.

510 centlik tarihi zirvenin uzağında

BIST 100 endeksi dolar bazlı incelendiğinde hala 234 centten işlem görürken, 510 centlik tarihi zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor.

En çok getiri ulaştırma sektöründen elde edildi

Yılbaşından bu yana sektör bazlı performanslar incelendiğinde en çok getirinin yaklaşık yüzde 51'le ulaştırma sektöründen elde edildiği görülürken, en çok kaybettiren ise yaklaşık yüzde 16 ile turizm oldu.

Borsadaki yükseliş eğilimi yılın ikinci yarısında atılacak adımlarla şekillenecek

Dolar kurundaki yükselişin özellikle döviz gelirleri yüksek şirketleri olumlu etkilemesinin beklendiğine dikkati çeken analistler, borsadaki yükseliş eğiliminin yılın ikinci yarısında atılacak adımlarla birlikte yabancı yatırımcının da ilgisiyle devam edebileceğini bildirdi.