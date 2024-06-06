Borsa İstanbul'daki hareketler yatırımcının odağında: BIST 100 güne yükselişle başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yatırımcının odağında bulunurken, endeks güne önceki kapanışa göre 40,50 puan ve yüzde 0,39 yükselişle 10.391,45 puandan başladı.

AA

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 10.350,96 puanla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 10.391,45 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 artarken, holding endeksi yüzde 0,11 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren holding oldu.

Küresel piyasaları etkileyen gelişmeler

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve çip üreticisi Nvidia'nın performansıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Mehmet Şimşek: Dezenflasyon dönemine girdik

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kırılganlıkların azaldığını, kaygılanmaya gerek olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Gelecek aydan itibaren çok keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlayacak. Patikamız bu. Dezenflasyon dönemine girdik. Geçiş dönemi bitti.

"İşlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir"

Şimşek, "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir." dedi.

Borsa İstanbul'da destek ve direnç konumu

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)