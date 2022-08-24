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    Borsa İstanbul'dan günün ilk yarısında rekor

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.148,82 puana taşıdı.
    • 24.08.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:00
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    Borsa İstanbul'dan günün ilk yarısında rekor

    Küresel ekonomiler olumsuzluklarla boğuşurken, Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi önderliğinde rekor serisi devam ediyor.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.148,82 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,83 puan ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 3.123,35 puan oldu.

    Toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksleri kazandı

    AA'nnı haberine göre, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,53 geriledi.

    Ulaştırma sektör birincisi oldu

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 0,78 ile turizm oldu.

    Borsa İstanbul dan günün ilk yarısında rekor #1

    Küresel pay piyasalarında negatif seyir

    Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirtti.

    Borsa İstanbul'da direnç ve destek konumu

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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