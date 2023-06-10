Borsa İstanbul'dan haftalık kapanış rekoru Borsa İstanbul'daki pozitif seyir rekorlara sahne olmaya devam ediyor. Geçen hafta da kapanışta rekor kıran Borsa İstanbul, böylelikle küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazancıyla dünü 5.626,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 89 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

En çok iletişim kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını bildirdi.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.