Borsa İstanbul'dan iki yeni endeks Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi artışlar yaşarken öte yandan da kurumdan hayata yeni geçecek endekslerin duyurusu yapıldı.

AA

Borsa İstanbul, "BIST Geri Alım Endeksi" ve "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" adlı iki yeni endeksin 15 Ağustos itibarıyla hesaplanmaya başlanacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'un internet sitesinde, "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Duyuru" başlıklı duyuru paylaşıldı.

BIST Geri Alım Endeksi

Duyuruda, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" adlı şablonla yaptıkları bildirimlerdeki verilerden oluşturulmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuru KAP'ta yer aldı

KAP'ta yer alan duyuruda, halihazırda devam eden bir geri alım programı olan, programın kapsamında sermayesinin en az yüzde 0,1'ini temsil eden sayıda payı geri almış olan ve değerleme gününden geriye doğru son 12 ayda fiilen pay geri alımı gerçekleştirmiş olan şirketlerin paylarından "BIST Geri Alım Endeksi" oluşturulacağı aktarıldı.

En geç 11 Ağustos'ta ilan edilecek

Ayrıca, BIST Geri Alım Endeksi'nin en geç 11 Ağustos'ta ilan edileceği verilen bilgiler arasında yer aldı.

Yeni endekslere yeni kod

Duyuruda, yeni hesaplanmaya başlayacak "BIST Geri Alım" ve "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" endeksleri için sırasıyla XUGRA ve XTM25S kodlarının kullanılacağı ifade edildi.

"BIST Temettü 25 Endeksi'nin yayın sıklığının saniyede 1 değişecek"

Piyasa ihtiyaçları gözetilerek BIST Temettü 25 Endeksi'nin yüzde 10 ağırlık sınırlamalı versiyonu olan "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" endeksinin de hesaplanmaya başlanacağı ve BIST Temettü 25 Endeksi'nin yayım sıklığının saniyede 1 olarak değiştirileceği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi: