Borsa İstanbul'dan son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı geldi

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftanın en iyi kapanışı, 5 aydır üst üste en iyi kapanış değeri ve son 10 yılın en iyi çeyreklik performanslarını üst üste sergiledi.

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği risklere rağmen Borsa İstanbul, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Ocak-Mart 2022'de yüzde 20,22 artışla 2.233,30 puana çıkarak 2012'den bu yana en güçlü ilk çeyrek performansını kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 değer kazanarak son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansını gösterirken, analistler, kısa dönemde yeni rekorlar kırılabileceğini belirtiyor.

2012'NİN İLK ÇEYREĞİNDEN BU YANA EN GÜÇLÜ İLK ÇEYREK PERFORMANS

BIST 100 endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 yükselerek 2.233,30 puana çıktı. Söz konusu değer kazancı, 2012'nin ilk çeyreğinden bu yana en güçlü ilk çeyrek performansına işaret etti.

HAFTALIK KAPANIŞ REKORU

Çeyreklik bazda 2019'dan bu yana ilk kez üst üste üç çeyreği artışla tamamlayan BIST 100 endeksi, martta haftalık kapanış rekoru da kırdı.

BIST 100 ENDEKSİ, YEREL PARA BİRİMİ BAZINDA POZİTİF AYRIŞTI

Söz konusu dönemde gelişmiş ülke pay piyasalarına bakıldığında, sadece İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2'ye yakın artarken, ABD borsaları yüzde 4'ten, Almanya borsası yüzde 9'dan ve Fransa borsası yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yerel para birimi bazında gelişmiş ülke pay piyasalarının neredeyse tamamından pozitif ayrıştı.

BIST 100 endeksi dolar bazında yüzde 9,83 getiri sağlarken, yılın ilk çeyreğinde dolar bazında Brezilya'da Bovespa endeksi yüzde 34,8, Güney Afrika'da Top 40 endeksi yüzde 11,6, Suudi Arabistan'da Saseidx endeksi yüzde 16,2 ve Şili'de Ipsa endeksi yüzde 24,5 değer kazandı. Meksika'da Mexbol endeksi dolar bazlı yüzde 9,3 getiri sağlarken, Çin'de Şanghay endeksi yüzde 18,4 değer kaybetti.

GELİŞMİŞ ÜLKE PAY PİYASALARINDAN DAHA İYİ BİR PERFORMANS

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana çoğunlukla gerileyen gelişmiş ülke pay piyasalarından daha iyi bir performans sergiledi.

GELİŞMİŞ ÜLKE PAY PİYASALARINDAN DAHA İYİ BİR KONUM

Sektör bazlı bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıran yüzde 49,48 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,84 ile sigortacılık oldu.

İlk çeyrekte en çok kazandıran hisse senedi yüzde 270,63 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 30 ile ARD Bilişim Teknolojileri olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde BIST 100'de işlem gören şirketlerin 82'si değer kazandı, 17'si ise değer kaybetti.