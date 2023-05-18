Borsa İstanbul'dan yeni adım! Girişim sermayesi pazarı oluşturuldu Borsa İstanbul, finans dünyasında yaşanan gelişmelere paralel olarak piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir uygulamayı gündeme aldı.

AA

Borsa İstanbul bünyesinde, büyüme potansiyeli olan şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması ve büyümelerine katkıda bulunmak için "girişim sermayesi pazarı" oluşturuldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada; henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olan bu pazar ile şirketler, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebileceği bilgisi verildi.

SPK onayı gerekecek

Yeni oluşumla ilgili aktarılan bilgiye göre, şirket hazırlayacağı izahname Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacak.

"Paylar sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecek"

Aktarılan bilgilere göre, söz konusu bu paylar "Girişim Sermayesi Pazarı"nda sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecektir.

"Şirketlerin kurumsallaşmasına katkı"

Borsa İstanbul'un yeni uygulamaya dönük açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Şirket, bu pazarda işlem görmeye başladığında halka açık hale gelecek, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tabi olacaktır. Böylece bu pazarda işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacaktır. Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabileceklerdir. Bu pazar sayesinde şirketler daha erken finansman imkanı bulmuş, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacaklardır.

Borsa'da işlem gören şirket sayısı 500’ü aştı

Öte yandan, 2021 yılının başında 394 olan Borsa'da işlem gören şirket sayısının da bugün 501 olduğu bilgisi aktarıldı.