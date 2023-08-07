Borsa İstanbul'dan yeni rekor! BIST 100 endeksi 7.434,53 puana çıktı Küresel piyasalarda Fed'in açıkladığı verilerin etkisiyle risk iştahı azalırken, Borsa İstanbul'da ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam etmesi nedeniyle yatırımcının ilgisi artmaya devam ediyor.

AA

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,48 artışla rekor seviye olan 7.400,57 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.427,10 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle önceki kapanışa göre 33,96 puan artışla rekor seviye olan 7.434,53 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran finansal kiralama faktoring oldu

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,53 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

Yurt içinde bilanço sezonu güçlü ilerliyor

Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

BIST 100 endeksi destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.