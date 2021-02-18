Borsa İstanbul'un 2020 kârı 1.4 milyar lirayı aştı

Borsa İstanbul’dan, 2020’nin Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğu ve tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerine, en yüksek endeks değerlerine ulaşıldığı açıklaması geldi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, 2020 yılının Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri, 2 milyar 500 milyon liraya ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1 milyar 400 milyon lirayı aştı." ifadelerini kullandı.

“2020 DAYANIKLILIK TESTİ OLDU”

Borsa İstanbul'un 2020 yılını değerlendirerek geçen yılı "dayanıklılık testi" olarak nitelendirerek 2020'nin Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirten Atilla, tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerine, en yüksek endeks değerlerine ulaştıklarını bildirdi.

“GÜÇLÜ OPERASYONEL PERFORMANSI İLE REKOR FİNANSAL SONUÇLAR ELDE EDİLDİ”

Atilla, geriye bakıldığında, zorlukların üstesinden geldiklerini ve hedefleri aştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL'ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1 milyar 400 milyon lirayı aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsa'nın solo net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi.

(Mehmet Hakan Atilla)

YATIRIMCI SAYISI ARTTI

Geçen yıl içerisinde Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısı yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştı. Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık."

"TÜM PİYASALARDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İŞLEM HACİMLERİ YAŞANDI"

Atilla, endeks rekorlarının peş peşe geldiği 2020 yılında tüm piyasalarda tüm zamanların en yüksek işlem hacimlerinin yaşandığının altını çizerek, "Pay piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 64 milyar 100 milyon liralık hacme 12 Kasım'da ulaşılırken aynı gün kıymetli madenlerde de 4 milyar 200 milyon liralık günlük işlem hacmi rekoruna ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Borçlanma araçları piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 6 milyar 700 milyon liralık hacmin 20 Nisan'da, repo piyasasında 165 milyar 300 milyon liralık rekor hacmin de 1 Eylül'de oluştuğunu aktaran Atilla, türev piyasalarda günlük işlem hacmi rekoru olan 25 milyar 700 milyon liraya ise 19 Kasım'da ulaşıldığının altını çizdi.

Atilla, "Sermaye piyasası, yakın tarihin belki de en zorlu yılında, hem şirketler hem de refahlarını artırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat kaynağı olduğunu gösterdi. 2020 yılında Borsa İstanbul'da toplam 1 milyar 100 milyon lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştiren 8 şirket kota alındı, 1.254 borçlanma aracı ihraç edilerek yaklaşık 200 milyar lira kaynak sağlandı." bilgisini paylaştı.

"2020'DEN DAHA İYİ BİR YIL GEÇİRMENİN TÜM ÖN HAZIRLIKLARINI YAPMIŞ BULUNUYORUZ"

Atilla, açıklamasında 2021 yılı hedefleri hakkında da bilgi verdi.

2020 yılının, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm noktası olarak sermaye piyasası tarihindeki yerini alacağını vurgulayan Atilla, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020 yılında elde ettiğimiz başarıyı ve zor koşullarda sergilediğimiz dayanıklılığımızı, gelecek yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. 2021'e de iyi bir performansla başladık. 2020 yılında elde ettiğimiz kârlılığı, bu yıl daha üst seviyeye çıkaracağımızı öngörüyorum. Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı sıra, 2021 yılını halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz.

TÜRKİYE'NİN KALKINMASINA İLİŞKİN KARARLI ADIMLAR

Böylece, Borsa İstanbul'un Türk şirketleri için alternatif finansman kanalı ve yatırımcılar için tasarruflarını değerlendirebilecekleri likit ve güvenilir piyasa olma konumunu sağlamlaştırmaya devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ilişkin kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz ve pandeminin yarattığı risklerin de azalmasıyla birlikte 2020'den daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz."

BORSA İSTANBUL, YENİLİKÇİ ADIMLAR ATTI

Açıklamada yer alan bilgiye göre, geçtiğimiz dönemde türev piyasalarda akşam seansı uygulaması, yurt dışı piyasalarla olan zaman uyumunun artırılması hedefiyle devreye alındı ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri akşam seansında işlem görmeye başladı. Şirketlerin ve yatırımcıların kur riskini yönetmeleri amacıyla esnek vadeli türev ürünler işleme açılırken, Kıymetli Madenler Swap Piyasası devreye alınarak swap işlemlerinin kapsamı genişletildi.

DEVRE KESİCİ UYGULAMALARI GİBİ EK TEDBİRLER DEVREYE GİRDİ

Pandemi sürecinde aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla yatırımcı menfaatlerinin korunmasını sağlayan devre kesici uygulamaları ek tedbirler arasında yerini aldı. Yeni Pazar yapılanması yanında, işlem görme esasları, pazarlar arası geçiş kriterleri ve kota alma şartlarındaki değişiklikler, derinliğin artırılmasını sağlayan önemli adımlardan oldu.