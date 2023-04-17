Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi Ramazan Bayramı nedeni ile Borsa İstanbul'da perşembe günü öğleden sonradan pazartesine kadar tatil ilan edildi. Arife günü borsada işlemler 12.40'a kadar gerçekleştirilebilecek. Borsa İstanbul, bayram dolayısı ile değişen işlem tarihlerini aktardı.

AA

Ramazan Bayramı nedeni ile Borsa'daki işlemlerin takas süreleri değişti.

Borsa İstanbul bir açıklama yaparak yatırımcılara takas tarihlerini duyurdu.

Yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 24 Nisan Pazartesi yapılacak

Bu hafta perşembe günü Ramazan Bayramı nedeniyle 3,5 günlük tatile girecek olan Borsa İstanbul'da, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 24 Nisan Pazartesi gerçekleştirilecek.

Nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans

Borsa İstanbul'da, tatil nedeniyle Ramazan Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor.

İşlemlerin takası 25 Nisan Salı olacak

Borsa İstanbul'da, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü yapılacak işlemlerin takası ise 25 Nisan Salı günü yapılacak.

Yatırımcı bu hafta çarşamba ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 25 Nisan Salı gününü bekleyecek.

Bugünkü hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi çarşamba günü

Borsa İstanbul pay piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi çarşamba günü yapılacak.

Yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri 6 gün sonra

Yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 6 gün sonraya, 24 Nisan'a kalacak.

BIST 100 endeksinde son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından 13.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 5.130 seviyesinde bulunuyor.

Arife günü çalışma saatleri

Arife günü 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmeleri, endeks ve diğer sözleşmelerde saat 12.40'ta sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda perşembe günü aynı gün valörlü Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimi işlemleri 11.50'ye kadar, diğer aynı gün ve ileri valörlü işlemlerin hepsi saat 11.30’a kadar yapılacak.