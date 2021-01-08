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    Borsa İstanbul'un yükselişi devam ediyor

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 değer kazanarak 1.531,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başlangıç yaptı.
    • AA
    • 08.01.2021 - 10:09
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    Borsa İstanbul'un yükselişi devam ediyor

    Borsa'da bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,81 yükseliş kaydetti.

    METAL ANA SANAYİ KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 1,20 ile ticaret oldu.

    DÜN EN YÜKSEK KAPANIŞ YAŞANDI

    Dün yüzde 1,12 değer kazanarak günü 1.522,24 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hükümetin 20 Ocak'ta görevi devralacağını söylemesi ve ABD'deki mali teşvik paketlerine ilişkin kararların daha etkin biçimde alınabileceği beklentisinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

    Borsa İstanbul un yükselişi devam ediyor #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Bugün, yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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