Borsa liginde şubat ayının lideri Galatasaray

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 16,4 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa İstanbul'da 4 büyüklerin borçlarının artması ve zarar açıklamaları, hisseleri üzerinde de baskı oluşturdu. Borsada spor endeksi, şubat ayında genel olarak yüzde 5,5 değer kaybetti. Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti

GALATASARAY, ŞUBATTA YATIRIMCISINA YÜZDE 16,4 KAZANDIRDI

Aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren Trabzonspor, borsadaki performansını yeşil sahalara da taşıdı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen ay yüzde 0,8 değer kazandı.

FENERBAHÇE FUTBOL AŞ, YÜZDE 22,7 İLE YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Geçen ay Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,7 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri de şubatta yüzde 2,9 azalış kaydetti.

Analistler, Fenerbahçe'nin zirve mücadelesi içinde olmasına karşın Süper Lig'de dalgalı bir performans gösterdiğini belirterek, Süper Lig'deki Galatasaray ve Göztepe yenilgileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e elenmesi sonrası Fenerbahçe'nin hisselerinde belirgin düşüşler görüldüğünü ifade etti.

YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN YİNE GALATASARAY

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşından bu yana yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 5,4 ile Galatasaray oldu.

Söz konusu dönemde Trabzonspor'un hisseleri yüzde 1,6 artarken, Fenerbahçe yüzde 0,7 ve Beşiktaş yüzde 1,5 kaybettirdi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, şubat ayını 2 milyar 906 milyon 52 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 2 milyar 305 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 240 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 955 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.