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Borsa rekorlar kırmaya devam ediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselerek güne yüzde 0,68 artışla 4.005,84 puandan başladı.
- 01.11.2022 - 11:06
- Güncelleme : 01.11.2022 - 11:23
Dün kapanış rekorunu kırdıktan sonra Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,89 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 4.005,84 puana yükseldi.
Borsada bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti.
Sektör endekslerinde en fazla elektrik kazandırdı
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31'le elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,22'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Temkinli seyir sürüyor
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli seyrin sürdüğünü söyledi.
Borsa İstanbul destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 seviyesinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.