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    Borsa rekorlar kırmaya devam ediyor

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselerek güne yüzde 0,68 artışla 4.005,84 puandan başladı.
    • 01.11.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 11:23
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    Borsa rekorlar kırmaya devam ediyor

    Dün kapanış rekorunu kırdıktan sonra Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,89 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 4.005,84 puana yükseldi.

    Borsada bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti.

    Sektör endekslerinde en fazla elektrik kazandırdı

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31'le elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,22'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    Temkinli seyir sürüyor

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli seyrin sürdüğünü söyledi.

    Borsa rekorlar kırmaya devam ediyor #1

    Borsa İstanbul destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 seviyesinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.


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