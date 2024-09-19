Borsa TCMB faizi sonrasında sonrası 10 bine dayandı

Haber Merkezi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 50'de sabit bırakıp, karar metninde "ek sıkılaşma" vurgusunu kaldırmasının ardından 10 bin puan seviyesine dayandı.
BIST 100 endeksinde TCMB'nin faiz kararı sonrasında günlük yükseliş yüzde 2'ye ulaşırken, endeks de 10 bin seviyesine yaklaştı.
BANKACILIK ENDEKSİ ARTTI
Sektörel bazda bakıldığında en yüksek artış bankacılık endeksinde yaşandı. Endekste günlük prim yüzde 3'e ulaştı. Sınai endeksi de yüzde 1,5 prim yaptı.
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