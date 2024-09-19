Borsa TCMB faizi sonrasında sonrası 10 bine dayandı TCMB'nin faiz kararı ile birlikte yayınladığı PPK metnindeki "ek sıkılaşma" vurgusunu metinden çıkarması Türkiye'de riskli varlıkları destekledi.

Haber Merkezi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 50'de sabit bırakıp, karar metninde "ek sıkılaşma" vurgusunu kaldırmasının ardından 10 bin puan seviyesine dayandı.

BIST 100 endeksinde TCMB'nin faiz kararı sonrasında günlük yükseliş yüzde 2'ye ulaşırken, endeks de 10 bin seviyesine yaklaştı.

BANKACILIK ENDEKSİ ARTTI

Sektörel bazda bakıldığında en yüksek artış bankacılık endeksinde yaşandı. Endekste günlük prim yüzde 3'e ulaştı. Sınai endeksi de yüzde 1,5 prim yaptı.