Borsa yatırımcısı yön arayışında

Küresel piyasalar enflasyon ve büyümenin daralması sorunlarının getirdiği endişelerle olumsuz bir seyre girdi.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde artan resesyon ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen koronavirüs vakaları nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de Ricmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Fed'in faiz artışı belirsiz

ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri dünkü konuşmalarında nihai faiz oranına ilişkin ipucu vermezken, ABD'de resesyon fiyatlamaları güçlenmeye devam ediyor.

Öte yandan, ülkedeki güçlü ekonomik aktivite para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini desteklemeyi sürdürüyor. Buna göre, Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.

Yatırımcının odağında Fed'in toplantı tutanakları var

Analistler, veri gündemiyle birlikte Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yarın açıklanacak tutanaklarda, gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

New York borsası düşüşte

AA'nın haberine göre, dün, New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,39, Nasdaq endeksi yüzde 1,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: