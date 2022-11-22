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    Borsa yatırımcısı yön arayışında

    Küresel piyasalar enflasyon ve büyümenin daralması sorunlarının getirdiği endişelerle olumsuz bir seyre girdi.
    • 22.11.2022 - 09:20
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    Borsa yatırımcısı yön arayışında

    Küresel piyasalarda, dünya genelinde artan resesyon ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen koronavirüs vakaları nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

    Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de Ricmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

    Fed'in faiz artışı belirsiz

    ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri dünkü konuşmalarında nihai faiz oranına ilişkin ipucu vermezken, ABD'de resesyon fiyatlamaları güçlenmeye devam ediyor.

    Öte yandan, ülkedeki güçlü ekonomik aktivite para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini desteklemeyi sürdürüyor. Buna göre, Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.

    Borsa yatırımcısı yön arayışında #1

    Yatırımcının odağında Fed'in toplantı tutanakları var

    Analistler, veri gündemiyle birlikte Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yarın açıklanacak tutanaklarda, gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

    Borsa yatırımcısı yön arayışında #2

    New York borsası düşüşte

    AA'nın haberine göre, dün, New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,39, Nasdaq endeksi yüzde 1,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

    • 10.00 Türkiye, kasım ayı tüketici güven endeksi
    • 12.00 Euro Bölgesi, eylül ayı cari işlemler açığı
    • 18.00 ABD, kasım ayı Richmond Fed sanayi endeksi
    • 18.00 Euro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi

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