Borsada, açığa satışta yukarı adım kuralı devam ediyor

Belirli bir süredir yatırımcıların seri şekilde ellerindeki hisseleri satmasından kaynaklanan kayıpları belirli bir seviyede tutmak için açığa satış kurala uygulanıyor.

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaşanan gelişmeler sonucunda yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimi için bazı kararlar alıyor.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

Karar, KAP'ta yayınlanarak ilan edildi

AA'nın haberine göre, Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, SPK kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Karar 16 Eylül'den itibaren aralıksız uygulanıyor

BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-16 Eylül'de getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.





Açığa satış son belirlenen fiyat üzerinden yapılacak

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

SPK, borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama yaptı

SPK, pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı bildirildi.

SPK'dan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.

"İşlemler Borsa İstanbul tarafından anlık takip ediliyor"



Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.

